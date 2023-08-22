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Япония сбросом воды с АЭС «Фукусима-1» совершает ошибку, КНР примет все нужные меры — МИД

15:12 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение японских властей о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан должно считаться ошибочной мерой, которая вынуждает Китай предпринять все необходимые ответные шаги. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай решительно настаивает, чтобы Япония внесла коррективы в это ошибочное решение и отказалась от плана сброса радиоактивной воды в море, — сообщил он на регулярном брифинге. — Китайская сторона примет все необходимые меры, чтобы защитить экологию океана, защитить продовольственную безопасность и здоровье населения».

Китайский дипломат подчеркнул, что океан — это достояние всего человечества. «Это крайне эгоистичный и безответственный поступок [японской стороны]», — уточнил он, отметив, что Пекин уже сделал Токио жесткое представление по данному поводу.

«Если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности сливать ее в море. Если она небезопасна, производить слив тем более не надо», — заявил Ван Вэньбинь. По его словам, японское правительство совершает «неправильный, нерациональный и ненужный поступок».

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