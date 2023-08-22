Попытку проникновения украинских диверсантов пресекли в Брянской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», — проинформировал глава региона.