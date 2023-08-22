ЕС направил новый транш в 1,5 млрд евро Украине в рамках макрофинансовой программы помощи
16:00 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз направил Киеву новый транш в 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за текущий год. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы заплатили Украине новые 1,5 млрд евро. И будет больше в этом году и после», — написала она в соцсети X («икс», ранее Twitter).
НОВОСТИ
- 16:12 22.08.2023
- У Украины есть право на самооборону — глава МИД ФРГ об ударах БПЛА по территории РФ
- 15:32 22.08.2023
- Попытку проникновения украинских диверсантов пресекли в Брянской области
- 15:12 22.08.2023
- Япония сбросом воды с АЭС «Фукусима-1» совершает ошибку, КНР примет все нужные меры — МИД
- 15:00 22.08.2023
- ВС РФ успешно отразили пять атак противника на купянском направлении
- 14:32 22.08.2023
- Африканский союз приостанавливает деятельность Нигера в организации — ТВ
- 14:12 22.08.2023
- ВКС России уничтожили катер производства США с десантниками ВСУ около острова Змеиного
- 14:00 22.08.2023
- Все 8 участников незаконной экскурсии по коллекторам в центре Москвы обнаружены погибшими
- 13:32 22.08.2023
- ВСУ за последние 10 дней потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военнослужащих
- 13:20 22.08.2023
- БРИКС расширяется и стремится стать альтернативой коллективному Западу — Вучич
- 13:05 22.08.2023
- В России заболеваемость ковидом выросла на 16,1% за неделю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать