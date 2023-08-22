ЕС направил новый транш в 1,5 млрд евро Украине в рамках макрофинансовой программы помощи

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз направил Киеву новый транш в 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за текущий год. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы заплатили Украине новые 1,5 млрд евро. И будет больше в этом году и после», — написала она в соцсети X («икс», ранее Twitter).