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НОВОСТИ

У Украины есть право на самооборону — глава МИД ФРГ об ударах БПЛА по территории РФ

16:12 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Украина имеет право на самооборону, поскольку Россия, по ее утверждениям, якобы атакует гражданские цели. Такое мнение он выразила на пресс-конференции в Берлине после встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Министру задали вопрос, не считает ли она, что атаки беспилотников на российские города могут привести к эскалации. «Россия напала на Украину, поэтому у Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей территории и своих людей», — считает Бербок.

Она также утверждала, что «Россия подвергает бомбардировкам гражданские цели». «Украина защищается в рамках международного права», — полагает Бербок.

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