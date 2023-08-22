Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу, альтернативную доллару — Силуанов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару, заявил телеканалу CGTN в рамках саммита БРИКС министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — сказал министр.