Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу, альтернативную доллару — Силуанов
16:32 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару, заявил телеканалу CGTN в рамках саммита БРИКС министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — сказал министр.
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