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НОВОСТИ

Сбер выдал первый в России кредит через цифровые финансовые активы под реальный залог

16:55 22.08.2023

Сбер провел первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Это аналог кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, причем в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.

Эмитентом первой цифровой сделки кредитования под имущественный залог стало ООО «ТД ГраСС» – один из крупнейших российских производителей профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики. Объем кредита составил 100 млн руб. Компания рассматривает возможность дальнейшего кредитования через ЦФА.

«Выдача первого в России кредита через ЦФА под залог реальных активов – знаковое событие не только для Сбера, но и для всей экономики страны. Технология распределенных реестров, на которой основан рынок цифровых активов, – одна из самых перспективных в мире, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Ее применение позволяет устранить необязательных посредников в процессе сделки, ускорить и удешевить ее, а также сделать проведение транзакций более безопасным. Поэтому мы ожидаем новых кредитных сделок через ЦФА и дальнейшего распространения такой практики».

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