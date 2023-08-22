Военные училища КНР фиксируют рекордное число зачисленных абитуриентов — СМИ
17:00 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряды студентов военных учебных заведений Китая в этом году пополнились 17 тыс. выпускников школ, что является самым высоким показателем набора с момента завершения реформы вооруженных сил (ВС) страны в 2017 году. Об этом сообщил официальный новостной портал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) China Military Online.
По его информации, для участия во вступительных испытаниях в военно-учебные академии в этом году поступили 135 тыс. человек из 31 провинции, муниципалитета и автономного района страны. После первого этапа проверки, включающего изучение различных персональных данных абитуриентов, более 50 тыс. из них были допущены к медкомиссии и собеседованиям с представителями приемной комиссии.
Как отмечает газета South China Morning Post, в июне Министерство обороны Китая заявило, что в ходе набора курсантов 2023 года абитуриентам будет предложено большее количество учебных предметов, что позволит личному составу НОАК «соответствовать характеру будущих конфликтов». При этом большая часть абитуриентов была зачислена на научные и инженерные специальности.
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