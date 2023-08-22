0
0
112
НОВОСТИ

Восемь украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Дании

17:12 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Дании начали подготовку украинских летчиков и персонала на истребителях F-16. На авиабазу Скридструп на юге Ютландии уже прибыли 73 украинца, из них восемь — пилоты, остальные — технический и вспомогательный персонал, сообщает МО королевства.

В ближайшие месяцы они пройдут обучение базовым навыкам пилотирования и обслуживания боевых самолетов F-16, поясняется в пресс-релизе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 22.08.2023
Восемь украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Дании
0
43
17:00 22.08.2023
Военные училища КНР фиксируют рекордное число зачисленных абитуриентов — СМИ
0
52
15:32 22.08.2023
Попытку проникновения украинских диверсантов пресекли в Брянской области
0
81
15:00 22.08.2023
ВС РФ успешно отразили пять атак противника на купянском направлении
0
83
14:12 22.08.2023
ВКС России уничтожили катер производства США с десантниками ВСУ около острова Змеиного
0
92
13:32 22.08.2023
ВСУ за последние 10 дней потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военнослужащих
0
100
10:00 22.08.2023
Два БПЛА были перехвачены ночью ПВО на территории Подмосковья, пострадавших нет
0
117
09:32 22.08.2023
В Кривом Роге раздался взрыв
0
130
09:20 22.08.2023
Российский Су-30СМ уничтожил катер ВСУ около газодобывающих установок в Черном море
0
125
09:05 22.08.2023
Средства РЭБ подавили два украинских беспилотника, они потерпели крушение в 40 км от Крыма
0
139

Возврат к списку