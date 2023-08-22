Восемь украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Дании
17:12 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Дании начали подготовку украинских летчиков и персонала на истребителях F-16. На авиабазу Скридструп на юге Ютландии уже прибыли 73 украинца, из них восемь — пилоты, остальные — технический и вспомогательный персонал, сообщает МО королевства.
В ближайшие месяцы они пройдут обучение базовым навыкам пилотирования и обслуживания боевых самолетов F-16, поясняется в пресс-релизе.
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