Путин назвал важным «обеспечение кадрового суверенитета страны»
17:52 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить кадровый суверенитет страны. Такую задачу он поставил на заседании Совета по национальным проектам.
«Важная тема здесь — это обеспечение кадрового суверенитета страны, подготовка специалистов, в том числе по наиболее дефицитным рабочим профессиям», — сказал президент, напомнив, что федеральный проект «Профессионалитет» является ключевым механизмом этой работы. Он добавил, что проект охватывает около тысячи опорных предприятий в 24 отраслях реального сектора экономики и сотни колледжей по всей стране.
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