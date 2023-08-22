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Путин рассказал о росте реальных доходов граждан и продолжительности жизни в России

18:15 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальные доходы граждан России выросли за первое полугодие текущего года на 4,7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%», — сказал он.

«Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас „присела“, как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», — сказал он.

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