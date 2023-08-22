Путин: Нам нужна проактивная политика экономики предложения

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проактивная политика экономики предложения для формирования спроса должна быть выстроена в России, заявил глава государства Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Конечно же, базой нашей успешной работы по всем направлениям является крепкая, устойчивая экономика — я уже об этом говорил, да и мы с вами это прекрасно понимаем. В этой связи повторю то, что сказал на недавнем Петербургском экономическом форуме: нам нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реализует, реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменения спроса, а сама его формирует», — сказал он.