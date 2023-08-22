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НОВОСТИ

Решетников предложил сохранить механизм нацпроектов

18:40 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ предлагает сохранить механизм нацпроектов после 2024 года, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Текущие нацпроекты завершаются в 2024 году. Мы предлагаем сохранить этот механизм, нацелив новые нацпроекты на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения», — сказал он.

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