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НОВОСТИ

Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет

18:35 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Певец и композитор, ветеран итальянской эстрады Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, он ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда был госпитализирован. Как сообщил агентству менеджер исполнителя Данило Манкузо, «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

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