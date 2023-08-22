Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Певец и композитор, ветеран итальянской эстрады Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, он ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда был госпитализирован. Как сообщил агентству менеджер исполнителя Данило Манкузо, «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».