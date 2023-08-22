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НОВОСТИ

Президент США поедет на саммит G20 в Индию – Белый дом

19:00 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден примет участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

«С 7 по 10 сентября президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, чтобы принять участие в саммите G20. Вместе с нашими партнерами по G20 он обсудит ряд совместных усилий по решению глобальных проблем», — отметил Салливан.

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