Президент США поедет на саммит G20 в Индию – Белый дом

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден примет участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

«С 7 по 10 сентября президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, чтобы принять участие в саммите G20. Вместе с нашими партнерами по G20 он обсудит ряд совместных усилий по решению глобальных проблем», — отметил Салливан.