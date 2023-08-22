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Салливан «увидел», что Украина «продолжает возвращать территории на методичной основе»

19:10 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов не считает, что украинский конфликт зашел в тупик. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

Его спросили, считает ли Вашингтон, что ситуация на Украине зашла в тупик, как об этом говорят многие эксперты. «Мой ответ на ваш вопрос — нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Как я уже отмечал, мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях ... в рамках нынешнего контрнаступления. Мы видим, что она продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе», — сказал Салливан.

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