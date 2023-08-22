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НОВОСТИ

Члены БРИКС требуют фундаментальных реформ глобальных финансовых институтов - Президент ЮАР

19:20 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывает провести фундаментальные реформы мировых финансовых институтов. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на сессии диалога лидеров на деловом форуме БРИКС.

«Мы (члены БРИКС — прим. ТАСС) требуем фундаментальных реформ глобальных финансовых институтов», — сказал Рамапоса. В качестве положительного примера таких трансформаций он привел Новый банк развития БРИКС.

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