Члены БРИКС требуют фундаментальных реформ глобальных финансовых институтов - Президент ЮАР

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывает провести фундаментальные реформы мировых финансовых институтов. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на сессии диалога лидеров на деловом форуме БРИКС.

«Мы (члены БРИКС — прим. ТАСС) требуем фундаментальных реформ глобальных финансовых институтов», — сказал Рамапоса. В качестве положительного примера таких трансформаций он привел Новый банк развития БРИКС.