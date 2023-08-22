РФ может разблокировать иностранные активы на 100 млрд руб для обмена их на российские
19:35 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа „С“. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующие проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение», — сказал Силуанов, обращаясь к Путину.
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