Зампред ЦБ РФ сообщил, какой объем средств граждан находится на финансовом рынке

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства граждан РФ на финансовом рынке достигают 56 трлн рублей, сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

«Если посмотреть на все накопления граждан, которые есть сегодня на финансовом рынке, то это порядка 56 трлн рублей. Ресурс большой, но проблема заключается в том, что значимая часть этого ресурса вложена в краткосрочные инструменты. Только 36% от этого объема можно считать долгосрочными ресурсами», — сказал Чистюхин.