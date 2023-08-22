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Путин: Планируем достичь углеродной нейтральности экономики РФ не позднее 2060 г

20:00 22.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года. Об этом глава государства заявил в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

«В нашей стране последовательно реализуется национальная стратегия низкоуглеродного развития. Планируем достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, в том числе за счет внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море», — сказал российский лидер.

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