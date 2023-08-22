Завершаются переговоры по безвозмездной поставке зерна в шесть стран Африки - Путин

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о безвозмездных поставках по 25-50 тыс. тонн зерна из России шести африканским странам находятся в завершающей стадии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

«В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются», — сказал российский лидер, говоря о готовности заместить украинское зерно нуждающимся странам после прекращения зерновой сделки.