После введенного ночью ограничения Аэропорты Москвы вновь работают в штатном режиме

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорты Москвы и подмосковного Жуковского работают в штатном режиме, после того как рано утром в среду вводились ограничения в целях обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.



«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно ограничены полеты», — сообщили в Росавиации.



Во время ограничения полетов два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.





