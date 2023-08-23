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После введенного ночью ограничения Аэропорты Москвы вновь работают в штатном режиме

08:15 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорты Москвы и подмосковного Жуковского работают в штатном режиме, после того как рано утром в среду вводились ограничения в целях обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно ограничены полеты», — сообщили в Росавиации.

Во время ограничения полетов два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.


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