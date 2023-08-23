Справедливый порядок в мире помогает сохранить модель сотрудничества БРИКС - эксперт КНР

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модель сотрудничества между странами БРИКС на принципах взаимного уважения и совместного прогресса позволяет им сообща содействовать формированию справедливого международного порядка. Об этом корреспонденту ТАСС заявил эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института «Тайхэ» Цянь Фэн.



«Китай твердо верит, что модель сотрудничества БРИКС, опирающаяся на взаимное уважение и общий прогресс, удовлетворяет объективным потребностям государств — членов объединения, — сказал он. — Это также соответствует основной исторической тенденции социально-экономического развития человечества, способствует более справедливому и рациональному формированию международного порядка».



Эксперт напомнил, что Пекин рассматривает сотрудничество между странами — участницами объединения в качестве важного направления китайской дипломатии. «КНР твердо поддерживает механизм БРИКС», — подчеркнул он.



