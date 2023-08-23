Справедливый порядок в мире помогает сохранить модель сотрудничества БРИКС - эксперт КНР
08:20 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Китай твердо верит, что модель сотрудничества БРИКС, опирающаяся на взаимное уважение и общий прогресс, удовлетворяет объективным потребностям государств — членов объединения, — сказал он. — Это также соответствует основной исторической тенденции социально-экономического развития человечества, способствует более справедливому и рациональному формированию международного порядка».
Эксперт напомнил, что Пекин рассматривает сотрудничество между странами — участницами объединения в качестве важного направления китайской дипломатии. «КНР твердо поддерживает механизм БРИКС», — подчеркнул он.
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