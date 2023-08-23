На встрече Эрдогана и Путина может быть решен вопрос по зерну для Африки

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение вопроса о переработке российского зерна в муку и его поставках бедным странам Африки может стать одной из договоренностей планируемой встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Встреча, судя по растущей дипломатической активности Анкары, должна состоятся в ближайшее время, сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.



«О планах перерабатывать российскую муку в Турции и направлять ее бедным странам Африки оба лидера говорили раньше. Судя по информации, что переговоры о таких поставках вошли в завершающую стадию, она наряду с возобновлением функционирования зернового коридора может стать конкретной договоренностью предстоящей встречи Эрдогана и Путина», — сказал собеседник. Он не исключил, что поставки могут быть начаты осенью.



О готовности турецких производителей приступить к реализации проекта в свою очередь сообщил представитель местного зернового союза.



