В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве тремя БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве, они уничтожены и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в Москва-Сити, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.

«23 августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса „Москва-Сити“, — сказали в военном ведомстве, уточнив, что пострадавших нет.