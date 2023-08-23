0
0
45
НОВОСТИ

Истребители РФ поднимались в воздух из-за беспилотников, которые вели разведку возле Крыма

09:05 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России зафиксировали пролет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку около Крыма. В воздух были подняты истребители, чтобы не допустить нарушение госграницы РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.

«22 августа т. г. над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что для пресечения возможного нарушения госграницы РФ и противодействия радиотехнической разведке были подняты в воздух два истребителя из состава дежурных сил ПВО. «В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки», — подчеркнули в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 23.08.2023
Украина может исчезнуть как государство в результате нынешнего конфликта — Медведев
0
16
09:00 23.08.2023
В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве тремя БПЛА
0
65
08:20 23.08.2023
Справедливый порядок в мире помогает сохранить модель сотрудничества БРИКС - эксперт КНР
0
139
08:15 23.08.2023
После введенного ночью ограничения Аэропорты Москвы вновь работают в штатном режиме
0
134
08:05 23.08.2023
На встрече Эрдогана и Путина может быть решен вопрос по зерну для Африки
0
131
20:10 22.08.2023
Завершаются переговоры по безвозмездной поставке зерна в шесть стран Африки - Путин
0
693
20:00 22.08.2023
Путин: Планируем достичь углеродной нейтральности экономики РФ не позднее 2060 г
0
653
19:45 22.08.2023
Зампред ЦБ РФ сообщил, какой объем средств граждан находится на финансовом рынке
0
661
19:35 22.08.2023
РФ может разблокировать иностранные активы на 100 млрд руб для обмена их на российские
0
718
19:20 22.08.2023
Члены БРИКС требуют фундаментальных реформ глобальных финансовых институтов - Президент ЮАР
0
696

Возврат к списку