Истребители РФ поднимались в воздух из-за беспилотников, которые вели разведку возле Крыма

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России зафиксировали пролет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку около Крыма. В воздух были подняты истребители, чтобы не допустить нарушение госграницы РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.

«22 августа т. г. над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что для пресечения возможного нарушения госграницы РФ и противодействия радиотехнической разведке были подняты в воздух два истребителя из состава дежурных сил ПВО. «В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки», — подчеркнули в министерстве.