Истребители РФ поднимались в воздух из-за беспилотников, которые вели разведку возле Крыма
09:05 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС России зафиксировали пролет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку около Крыма. В воздух были подняты истребители, чтобы не допустить нарушение госграницы РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.
«22 августа т. г. над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что для пресечения возможного нарушения госграницы РФ и противодействия радиотехнической разведке были подняты в воздух два истребителя из состава дежурных сил ПВО. «В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки», — подчеркнули в министерстве.
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