Путин удивился тому, насколько командование ВСУ не жалеет своих солдат

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское командование ведет себя так, будто солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) — не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

«Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», — удивился глава российского государства. «Но это их дела и их проблемы», — заметил он.