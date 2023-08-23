0
0
174
НОВОСТИ

Путин удивился тому, насколько командование ВСУ не жалеет своих солдат

09:32 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское командование ведет себя так, будто солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) — не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

«Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», — удивился глава российского государства. «Но это их дела и их проблемы», — заметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 23.08.2023
США, вероятно, убедили Украину сосредоточить силы на одном направлении — NYT
0
33
09:05 23.08.2023
Истребители РФ поднимались в воздух из-за беспилотников, которые вели разведку возле Крыма
0
72
09:00 23.08.2023
В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве тремя БПЛА
0
74
19:10 22.08.2023
Салливан «увидел», что Украина «продолжает возвращать территории на методичной основе»
0
167
17:12 22.08.2023
Восемь украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Дании
0
178
17:00 22.08.2023
Военные училища КНР фиксируют рекордное число зачисленных абитуриентов — СМИ
0
173
15:32 22.08.2023
Попытку проникновения украинских диверсантов пресекли в Брянской области
0
195
15:00 22.08.2023
ВС РФ успешно отразили пять атак противника на купянском направлении
0
187
14:12 22.08.2023
ВКС России уничтожили катер производства США с десантниками ВСУ около острова Змеиного
0
192
13:32 22.08.2023
ВСУ за последние 10 дней потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военнослужащих
0
196

Возврат к списку