В башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити нарушено остекление после падения сбитого БПЛА

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После падения сбитого БПЛА в башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити нарушено остекление на трех этажах. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В башне „Нева-Тауэр“ в Москва-Сити после падения сбитого БПЛА нарушено остекление на уровне 11-го, 12-го, 13-го этажей на площади около 100 кв. метров», — сказал собеседник агентства.