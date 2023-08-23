В башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити нарушено остекление после падения сбитого БПЛА
10:00 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
После падения сбитого БПЛА в башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити нарушено остекление на трех этажах. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В башне „Нева-Тауэр“ в Москва-Сити после падения сбитого БПЛА нарушено остекление на уровне 11-го, 12-го, 13-го этажей на площади около 100 кв. метров», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 10:32 23.08.2023
- США, вероятно, убедили Украину сосредоточить силы на одном направлении — NYT
- 09:05 23.08.2023
- Истребители РФ поднимались в воздух из-за беспилотников, которые вели разведку возле Крыма
- 09:00 23.08.2023
- В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве тремя БПЛА
- 19:10 22.08.2023
- Салливан «увидел», что Украина «продолжает возвращать территории на методичной основе»
- 17:12 22.08.2023
- Восемь украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Дании
- 17:00 22.08.2023
- Военные училища КНР фиксируют рекордное число зачисленных абитуриентов — СМИ
- 15:32 22.08.2023
- Попытку проникновения украинских диверсантов пресекли в Брянской области
- 15:00 22.08.2023
- ВС РФ успешно отразили пять атак противника на купянском направлении
- 14:12 22.08.2023
- ВКС России уничтожили катер производства США с десантниками ВСУ около острова Змеиного
- 13:32 22.08.2023
- ВСУ за последние 10 дней потеряли на запорожском направлении 1,5 тыс. военнослужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать