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НОВОСТИ

Киев намерен закупить на Западе ядерное топливо - СМИ

10:05 23.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ узнали о планах Киева закупить ядерное топливо у стран Запада. Проведение сделки на 245 миллионов долларов гарантирует Великобритания.

Об этом заявил агентству Reuters министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. По его словам, ядерное топливо, в том числе, будет закуплено у британских компаний. Министр также рассказал, что одним из поставщиков станет европейский консорциум Urenco, штаб-квартира которого расположена в Лондоне.

В марте в Минэнерго Украины заявили, что страна рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций.  Говорит Москва

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