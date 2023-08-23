Два танкера столкнулись в Суэцком канале

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два танкера, которые перевозили сжиженный природный газ, столкнулись в Суэцком канале, сообщает сервис отслеживания движения судов Marine Traffic в социальной сети X (ранее Twitter).

«Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о том, что столкнулись два танкера», — сказано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел с морскими судами Burri с Каймановых островов, а также BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура.