США, вероятно, убедили Украину сосредоточить силы на одном направлении — NYT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и их союзники полагают, что одной из причин провала украинского контрнаступления является слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях, и настоятельно рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном направлении. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, указав, что киевские власти, вероятно, стали следовать данной рекомендации.

По ее сведениям, в настоящее время силы ВСУ распределены между восточным и южным направлениями примерно в одинаковой пропорции. Американские и западные военные аналитики, а также чиновники рекомендуют сконцентрировать основные силы для продвижения в сторону Мелитополя.

Американских чиновников, отмечает газета, также удивляет то, что ВСУ держат большие силы рядом с Артемовском (украинское название — Бахмут), хотя киевские власти могли бы обойтись небольшим числом подразделений для того, чтобы удерживать позиции на этом направлении, а остальные перебросить на юг. По словам издания, «президент Украины Владимир Зеленский не хочет, чтобы со стороны казалось будто он бросил попытки вернуть утраченные территории», однако в американской администрации считают, что «политика, по крайней мере временно, должна уступить место военной стратегии».

Как указывает издание, 10 августа глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли, начальник Штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании адмирал Тони Радакин, а также командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи провели переговоры по видеосвязи с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, в ходе которых призвали его сконцентрировать силы на одном направлении. Залужный, по версии издания, «согласился с этим».

Отмечается, что призывы к сосредоточению сил поступали Киеву от западных стран на протяжении нескольких месяцев, до настоящего момента Украина их игнорировала, однако тяжелые потери вынудили киевские власти изменить свою точку зрения. Американские чиновники, утверждает издание, видят признаки того, что Украина «начала переброску своих более опытных сил с востока на юг». Вместе с тем перебрасываемые подразделения ранее понесли тяжелые потери и испытывают проблемы с комплектацией руководящим составом.