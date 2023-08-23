Собянин сообщил о попадании БПЛА в строящееся здание в "Москва-Сити"
09:30 23.08.2023
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области ночью сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), еще один угодил в строящееся здание, расположенное на территории «Москва-Сити». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на места происшествий выехали оперативные службы.
Согласно предварительной информации, пострадавших нет. «По информации Минобороны, ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.
Попытки ударов дронами по Москве уже стали ежедневными. 22 августа силы противовоздушной обороны сбили два (БПЛА) в Подмосковье - один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.
21 августа направляющийся в сторону мегаполиса БПЛА был ликвидирован на южном направлении. 20 августа, по словам Сергея Собянина, системой ПВО также была остановлена попытка пролета беспилотного летательного аппарата с юга.
18 августа обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне.
10 августа утром, средства ПВО ликвидировали два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
9 августа беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. Один был уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщали, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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