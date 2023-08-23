ВПК США является основным бенефициаром конфликтов в Южной Осетии и на Украине — Медведев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВПК США является основным бенефициаром как грузино-югоосетинского, так и украинского конфликтов. Такую точку зрения замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своей статье, опубликованной на сайте aif.ru.

«Грузино-югоосетинский конфликт стал для Америки и ее союзников важнейшим опытом ведения гибридных войн на постсоветском пространстве», — констатировал политик. «Процесс „перевооружения“ грузинских войск изрядно пополнил счета компаний-производителей из США», — написал он, подчеркнув, что это «обычная схема, не раз проверенная на разных континентах».

Медведев отметил, что сейчас на Украину тоже ведутся массированные поставки натовского оружия, танков, беспилотников, взрывчатых веществ, включая боеприпасы, которые давно объявлены вне закона, поскольку поражают прежде всего мирное население, при этом объем финансирования таких «подарков» измеряется уже сотнями миллиардов долларов. «И вновь главные получатели прибыли — предприятия военно-промышленного комплекса США. В их интересах затягивать конфликт как можно дольше. Ничего личного, только бизнес», — подчеркнул замглавы СБ РФ.