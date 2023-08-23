В заповеднике «Аскания-Нова» ликвидирован пожар, вызванный ракетным ударом ВСУ
11:05 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по уникальному заповеднику «Аскания-Нова» в Херсонской области, пожарным удалось ликвидировать начавшийся пожар и предотвратить гибель краснокнижных животных. Об этом сообщается в телеграм-канале заповедника.
22 августа около 13:00 мск в результате падения украинской ракеты на территории Большого Чапельского пода ГАУ «Биосферный заповедник „Аскания-Нова“ произошло возгорание сухой растительности. „Из-за аномально жаркой погоды и разнонаправленного порывистого ветра, огонь быстро распространился на большую территорию заповедной зоны. Силами пожарной команды заповедника, управления МЧС по Херсонской области и военных, ландшафтный пожар был локализован на площади 300 га и ликвидирован“, — сказано в сообщении.
Уточняется, что в тушении пожара также поучаствовали сотрудники Института животноводства степных районов им. Н. Ф. Иванова, ГПОХ «Асканийское» и местные фермеры.
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