Госслужащие Британии продавали секретные данные разведчику КНР через LinkedIn — The Times

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские чиновники в течение пяти лет продавали секретную информацию китайскому разведчику, который использовал фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn (запрещена в России). С таким утверждением выступила газета The Times.

По информации издания, «сотрудник спецслужб КНР создал несколько поддельных аккаунтов людей и компаний» и связывался через соцсеть с британскими чиновниками, «работающими в вооруженных силах, в научной и технической сферах». Разведчик скрывался под псевдонимами Робин Чжан, Робин Цао, Эрик Ким и утверждал, что получил образование в одном из ведущих университетов в Лондоне. Он использовал фотографии с изображением других людей для поддельных страничек в LinkedIn, уточняет издание.

Как отмечает The Times, разведчик сначала запрашивал у определенного человека консультацию по теме его сферы профессиональных интересов, однако потом обещал крупные суммы за предоставление секретной информации или документов. Так, он предложил сотруднику из отдела кадров 8 тыс. фунтов ($10 тыс.) за информацию о каждом новом работнике в разведывательных службах Великобритании. Он также обещал бывшему сотруднику военной разведки крупные суммы за информацию о работе королевства по борьбе с терроризмом.