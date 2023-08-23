Три человека погибли при атаке украинским беспилотником по селу в Белгородской области
11:32 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека погибли при атаке БПЛА села Лавы Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», — проинформировал глава региона.
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