«Ловозерский горно-обогатительный комбинат» начал модернизацию обогатительной фабрики
11:25 23.08.2023
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Фото предоставлено ООО «ЛГОК»
«К сожалению, состояние оборудования оставляло желать много лучшего. Частые поломки и простои из-за ремонтов негативно сказывались на объемах готовой продукции. Поэтому одним из первых наших решений стала модернизация обогатительной фабрики», – говорит генеральный директор ООО «ЛГОК» Владимир Федяков.
На фабрике уже установлен новый грохот для разделения рудной массы по фракциям, приобретена СБОУ-печь для сушки готовой продукции. В ближайшем будущем поступят вертикальные сепараторы и дробильно-сортировочная установка. Генеральный директор предприятия уверен, что новый комплекс оборудования позволит полностью уйти от внеплановых простоев.
ООО «ЛГОК» - единственный в России – добывает в Мурманской области и обогащает лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод», акции которого также готовятся к передаче в Росатом, как имущественный взнос Российской Федерации. На ОАО «СМЗ» извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко - электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники и, конечно, атомная промышленность.
Задача Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» – повысить экономическую эффективность, развивать производство новых предприятий с целью обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета страны.
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