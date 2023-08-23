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«Ловозерский горно-обогатительный комбинат» начал модернизацию обогатительной фабрики

11:25 23.08.2023

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Фото предоставлено ООО «ЛГОК»
ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») начал модернизацию обогатительной фабрики. Развитие предприятия стало возможным после передачи контроля над ним Горнорудному дивизиону госкорпорации «Росатом».

«К сожалению, состояние оборудования оставляло желать много лучшего. Частые поломки и простои из-за ремонтов негативно сказывались на объемах готовой продукции. Поэтому одним из первых наших решений стала модернизация обогатительной фабрики», – говорит генеральный директор ООО «ЛГОК» Владимир Федяков.

На фабрике уже установлен новый грохот для разделения рудной массы по фракциям, приобретена СБОУ-печь для сушки готовой продукции. В ближайшем будущем поступят вертикальные сепараторы и дробильно-сортировочная установка. Генеральный директор предприятия уверен, что новый комплекс оборудования позволит полностью уйти от внеплановых простоев.

ООО «ЛГОК» - единственный в России – добывает в Мурманской области и обогащает лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод», акции которого также готовятся к передаче в Росатом, как имущественный взнос Российской Федерации. На ОАО «СМЗ» извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко - электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники и, конечно, атомная промышленность.

Задача Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» – повысить экономическую эффективность, развивать производство новых предприятий с целью обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета страны.

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