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Организаторы незаконной экскурсии диггеров в Москве не признали вину

12:00 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы незаконной экскурсии диггеров в Москве не признали вину, им предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО „Спутник“ Александр Ким задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УПК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину они не признали», — говорится в сообщении.

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