По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли массированный удар

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массированный артиллерийский удар был нанесен по украинскому диверсионному формированию, пытавшемуся накануне проникнуть через границу в Брянскую область. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — сообщили в ФСБ.

Нарушения государственной границы не допущено, добавили в ЦОС.