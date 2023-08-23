По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли массированный удар
12:05 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массированный артиллерийский удар был нанесен по украинскому диверсионному формированию, пытавшемуся накануне проникнуть через границу в Брянскую область. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — сообщили в ФСБ.
Нарушения государственной границы не допущено, добавили в ЦОС.
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