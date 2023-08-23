Не менее 17 человек погибли при обрушении строящегося моста в Индии

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста на востоке Индии. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в среду около 10:00 по местному времени (07:30 мск) примерно в 20 километрах к северо-западу от города Аиджал.

«На настоящий момент найдены тела 17 человек, многие числятся пропавшими без вести», — цитирует агентство Пресс траст оф Индиа представителя полиции.

По предварительным данным, в момент обрушения на строительной площадке находились 35-40 человек. Ведутся спасательные работы.