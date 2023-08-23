0
0
1
НОВОСТИ

Не менее 17 человек погибли при обрушении строящегося моста в Индии

12:20 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста на востоке Индии. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в среду около 10:00 по местному времени (07:30 мск) примерно в 20 километрах к северо-западу от города Аиджал.

«На настоящий момент найдены тела 17 человек, многие числятся пропавшими без вести», — цитирует агентство Пресс траст оф Индиа представителя полиции.

По предварительным данным, в момент обрушения на строительной площадке находились 35-40 человек. Ведутся спасательные работы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 23.08.2023
По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли массированный удар
0
70
12:00 23.08.2023
Организаторы незаконной экскурсии диггеров в Москве не признали вину
0
76
11:32 23.08.2023
Три человека погибли при атаке украинским беспилотником по селу в Белгородской области
0
134
11:25 23.08.2023
«Ловозерский горно-обогатительный комбинат» начал модернизацию обогатительной фабрики
0
120
11:20 23.08.2023
Госслужащие Британии продавали секретные данные разведчику КНР через LinkedIn — The Times
0
141
11:05 23.08.2023
В заповеднике «Аскания-Нова» ликвидирован пожар, вызванный ракетным ударом ВСУ
0
147
11:00 23.08.2023
ВПК США является основным бенефициаром конфликтов в Южной Осетии и на Украине — Медведев
0
162
10:32 23.08.2023
США, вероятно, убедили Украину сосредоточить силы на одном направлении — NYT
0
220
10:20 23.08.2023
Два танкера столкнулись в Суэцком канале
0
216
10:05 23.08.2023
Киев намерен закупить на Западе ядерное топливо - СМИ
0
230

Возврат к списку