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НОВОСТИ

На границе Литвы и Белоруссии неизвестные спилили два пограничных столба с камерами

12:32 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные лица спилили два пограничных столба с видеокамерами, находившиеся на территории Литвы. Об этом сообщил журналистам представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

«Два человека незаконно пересекли границу, спилили столбы и удалились», — сказал он.

По словам представителя погранохраны, на месте происшествия ведутся восстановительные работы. «Никаких прорех на границе не возникло. Территория находилась под наблюдением находящихся рядом систем видеоконтроля», — утверждал он.

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