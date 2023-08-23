В украинском городе Сумы прогремел взрыв
14:00 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в административном центре Сумской области городе Сумы. Об этом сообщило издание Klymenko Time, не приводя подробностей.
В настоящий момент в регионе вновь объявлена воздушная тревога.
Ранее в среду в Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлялась тревога, она продлилась около двух часов.
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