Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением по всему миру

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) манипулирует общественным мнением.

«Facebook манипулирует общественностью практически по всему миру. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», — написал Маск на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).