Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением по всему миру
13:20 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) манипулирует общественным мнением.
«Facebook манипулирует общественностью практически по всему миру. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», — написал Маск на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
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