Мировые финансовые системы используются как инструменты геополитики — президент ЮАР

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выразил опасения, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании.

«Мы обеспокоены тем, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании», — сказал Рамапоса на 15-м саммите БРИКС. Он также отметил, что страны БРИКС будут обсуждать расчеты в национальных валютах.