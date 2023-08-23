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Стремление Запада сохранить свою гегемонию в мире привело к кризису на Украине — Путин

13:32 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию стало причиной нынешнего кризиса на Украине, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

«Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине», — сказал российский лидер.

По его словам, «сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война». «Война жестокая, война на истребление — в течение восьми лет», — подчеркнул Путин.

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