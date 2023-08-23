Индия полностью поддерживает расширение БРИКС — Моди

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия поддерживает присоединение к БРИКС новых стран. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

«Индия полностью поддерживает расширение числа членов БРИКС. Мы приветствуем основанный на консенсусе прогресс по этому вопросу», — заявил он, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в Йоханнесбурге.