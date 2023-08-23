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БРИКС нужно уважать все пути развития — Си Цзиньпин

15:00 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС следует поддерживать мирное сосуществование стран с различными системами и уважать все пути развития, которые государства для себя избирают. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС.

«В мире существует множество цивилизаций и различных путей их развития, и так и должно быть. История человечества не замыкается на конкретных нациях и их системах. Странам БРИКС необходимо поддерживать дух инклюзивности и мирное сосуществование цивилизаций. Необходимо уважать все пути развития, которые каждая страна для себя выбирает», — отметил председатель КНР.

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