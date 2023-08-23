Группировка «Запад» вела наступательные действия на купянском направлении
15:12 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западная группировка войск вела наступательные действия и улучшила тактическое положение на купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение», — заявил Конашенков.
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