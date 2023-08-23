БРИКС следует продвигать реформу международной валютно-финансовой системы — Си Цзиньпин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает, что странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) следует работать над продвижением реформы международной валютно-финансовой системы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии саммита БРИКС.

«Необходимо в полной мере использовать роль Нового банка развития, содействовать реформированию международной валютно-финансовой системы и усиливать представительство и голос развивающихся стран», — сказал китайский лидер.