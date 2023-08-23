0
0
81
НОВОСТИ

Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» приземлился на поверхности Луны

16:00 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO), которая ведет на своем сайте прямую трансляцию операции по прилунению аппарата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 23.08.2023
Два БПЛА сбили над Калужской областью
0
34
15:12 23.08.2023
Группировка «Запад» вела наступательные действия на купянском направлении
0
61
14:00 23.08.2023
В украинском городе Сумы прогремел взрыв
0
81
12:05 23.08.2023
По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли массированный удар
0
91
11:32 23.08.2023
Три человека погибли при атаке украинским беспилотником по селу в Белгородской области
0
88
10:32 23.08.2023
США, вероятно, убедили Украину сосредоточить силы на одном направлении — NYT
0
106
09:05 23.08.2023
Истребители РФ поднимались в воздух из-за беспилотников, которые вели разведку возле Крыма
0
118
09:00 23.08.2023
В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве тремя БПЛА
0
120
19:10 22.08.2023
Салливан «увидел», что Украина «продолжает возвращать территории на методичной основе»
0
197
17:12 22.08.2023
Восемь украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Дании
0
207

Возврат к списку