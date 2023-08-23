Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» приземлился на поверхности Луны
16:00 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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