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НОВОСТИ

Два БПЛА сбили над Калужской областью

16:12 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты на территории Калужской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», — написал он.

Шапша отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.

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