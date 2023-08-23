Два БПЛА сбили над Калужской областью
16:12 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты на территории Калужской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», — написал он.
Шапша отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.
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